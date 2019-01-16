Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Kitap Kumbaram Kampanyası

Erzincan'da başlatılan Kitap Kumbaram projesi ile toplanan kitaplar Van'da bulunan köy okuluna gönderildi. Erzincan Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan kitap kampanyası ile daha önceden okunan kitaplar kumbaraya benzer bir kutuda toplanarak kitabı olmayan köy okullarına kütüphane kurma amacıyla toplandı. Yüzlerce kitabın toplandığı kampanyada kitaplar Van'ın Çatak İlçesi Kayaboğazı Ortaokulu'na gönderilmek üzere kargoya verildi.

Proje hakkında bilgi veren Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Güneş kampanyanın bir iyilik hareketi olduğunu belirterek "Okulumuz e-twinning kulübü öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan e-Twinning projelerinden biri olan "Kitap Kumbaram" projesi ile daha önce okunmuş olan kitaplar kumbaraya benzer bir kutuda biriktirilerek yeterli sayıda kitabı olmayan köy okullarına kütüphane kurma amacıyla toplandı. Toplanan kitaplar ile hem ihtiyacı olan çocukları kitapla buluşturacağız hem de kitap desteğinde bulunan öğrencilere en önemli değerlerimizden olan paylaşma, yardımlaşma, sevgi, saygı, kardeşlik gibi kazanımları vermiş olacağız.

Projeyi yaygınlaştırmak amacıyla Kitap Kumbaramızı Erzincan'daki tüm ortaokullarda gezdirme kararı aldık. Her hafta bir okulda kalan Kitap Kumbaram projesi ile toplanan kitaplar Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri tarafından yayın incelemesinden geçirildikten sonra kolilere konuldu ve kitaplar Van'ın Çatak ilçesi Kayaboğazı ortaokuluna gönderilmesi içi kargoya verildi. Bu kapsamda projeye destek olan Erzincan'daki tüm okullara teşekkür ederiz." dedi.