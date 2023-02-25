Gün, deprem sonrası eğitime başlayan lise son sınıf öğrencileriyle buluştu

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeni ile eğitim öğretime verilen aranın sona ermesiyle ders başı yapan öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmaya devam ediyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan'ın köklü eğitim kurumlarından, geçmişinde birçok ulusal ve uluslararası başarısı bulunan Erzincan Lisesini ve Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde son sınıf öğrencileri ile buluşan Gün, ülkede yaşanan depremler nedeni ile üzgün olduklarını, acıları hafifleten en önemli unsurun deprem sonrası oluşan topyekûn dayanışma ve birliktelik ruhu olduğunu vurguladı. Erzincan Lisesinin, tarihi 100 lise arasında yer aldığını, aynı zamanda proje okulları çerçevesinde sınavla öğrenci alan okular arasında olduğunu ve bu yıl ilk kez sınavla alınan öğrencileri mezun edeceklerini ifade ederek, "Başarı Üreten Şehir Erzincan vizyonu ile başlanılan öğretim yılında geçmişi başarılarla dolu, şehrimizin yakın tarihinin tanığı, birçok devlet adamı yetiştiren Erzincan Lisesinin, okul yöneticilerine ve öğretmenlerine sosyal, kültürel sportif, akademik çalışmalarda göstermiş oldukları başarılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu yıl sınava girecek olan son sınıf öğrencilerimizden azimle, istekle hedefe kilitlenmelerini, şehrimiz adına başarıyı bir çıta daha yükseltmelerini istiyorum” dedi. Gün, öğrencilere DYK kurslarına aktif katılımı, Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformlarını ve örnek soruları yakından takip etmelerini tavsiye etti. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesindeki buluşmada 12. sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Gün, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası oluşan dayanışma ve kardeşlik ruhuna vurgu yaptıktan sonra 6 Şubat sonrası herkesin üzerine düşen en büyük sorumluluğun daha çok çalışmak olduğunu ifade etti. Gün, buradaki öğrencilere de DYK katılımlarına gerekli özenin gösterilmesini hatırlatarak Bakanlığın dijital eğitim platformları EBA, ÖDS, MatemaTİK gibi uygulamaları yoğun bir şekilde kullanmalarının önemini vurgulayarak bu istikamette sabırla, inatla, azimle çalışarak başarıya ulaşabileceklerini belirtti.