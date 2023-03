Gün, lise öğrencileriyle buluştu

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeni ile eğitim öğretime verilen aranın sona ermesiyle ders başı yapan öğretmen ve öğrencilerle yüz yüze görüşmeye devam ediyor.

Eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerimizle bir arada olmak amacı ile okul ziyaretlerine hız kesmeden devam eden İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, hafta içerisinde Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleşen ziyaretlerde sınıflarda, öğretmenler odasında, atölyelerde eğitim üzerine Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları ve şehrin mevcut eğitim durumu üzerine değerlendirmeler yapan İl Millî Eğitim Müdürü Gün, öğrencilere okul kültürü, yardımcı kaynak kitaplar, destekleme ve yetiştirme kursları, liselere hazırlık çalışmaları, üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları, ulusal ve yerel projeler, okul- veli işbirliği, kitap okumanın önemi, etkili zaman yönetimi, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılım vb. başlıklarda tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı.

"Başarı Üreten Şehir Erzincan" vizyonu ile gerçekleşen ziyaretlerde İl Millî Eğitim Müdürü, öğrencilere hitaben; her yeni yılın, her yeni dönemin, her yeni başlangıcın insanı heyecanlandırdığını, çalışma azim ve gayretini arttırdığını belirterek Yükseköğretim Kurumları Sınavında yapılan değişikliğe vurgu yaptı. Gün, öğrencilerden yeni duruma göre hazırlık ve planlamalarını gözden geçirmelerini, okullarda yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımlara gerekli özenin gösterilmesini tavsiye ederek, öğretmen ve öğrencilere, başarılı bir eğitim öğretim dönemi temennisinde bulundu.