Gün, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu

Demirkent İlk-Ortaokulunda bulunan Sıfır Atık kütüphanesinde Aile Okulu eğitimlerine katılan velilerin katılımı ile gerçekleşen programda Gün, Erzincan'da yürütülen eğitim çalışmaları özellikle "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gün yaptığı açıklamada; Ekim ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde kısa sürede 38 kütüphane yaparak şehrimize, okullarımıza oksijen olacak atılımlar yaptık. Sizlerle bir arada olduğumuz Demirkent İlk-Ortaokulumuzdaki bu kütüphanemiz bir başka yönüyle daha dikkatleri üzerine çekiyor. Kütüphanemiz, atık malzemeler kullanılarak kuruldu. Kütüphane kurmak için toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimiz tarafından işlenerek çalışmalara başlandı.

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' ve 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projeleri okulumuzda neşv-ü nema buldu. Sevindirici bir diğer husus yine Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Aile Okulu projesi eğitimlerimizde velilerimiz eğitimlerinin ardından içinde bulunduğumuz sıfır atık kütüphanemizde "Ekrandan Uzak Kitaba Yakın" diyerek haftanın iki günü kitap okuyarak öğrencilerimize numune-i imtisal oldular. Bu bağlamda Bakanlığımızın öncelik vermiş olduğu 3 projenin de okulumuzda başarılı bir şekilde yürütülmüş olması bizleri fazlası ile memnun etmiştir. Aile Okulu projesi sayesinde ilimizde bugüne kadar 119 kurs açarak aile içi iletişim becerileri, anne baba tutumları, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta velilerimiz eğitim alarak, Aile Okulu'nda öğrenci oldu. İl genelinde 5500 velimiz 44 saatlik eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.”

38 yeni kütüphane yapıldı, kütüphanesiz okul kalmadı

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okullar arası başarı farklarını azaltmaya ağırlık verdiklerini belirten Millî Eğitim Müdürü Gün, “Bakanlığımızın başlatmış olduğu "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi doğrultusunda kütüphanesi olmayan 38 okulumuza ilimizdeki meslek liselerimiz marifeti ile kütüphane kazandırdık, mevcut kütüphanelerimizde de iyileştirme çalışmaları yaparak tefrişat eksikliklerini giderdik birçok okulumuzda kitap sayımızı arttırdık. Bu projede meslek liselerimiz aktif rol üstlenerek mesleki eğitim için atılan tohumların, yapılan yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ispat ettiler. Buradan meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı arz ediyorum.

Kıymetli basın mensupları, kütüphanesiz okul kalmayacak projesi başlamadan önce 160 bin civarı olan toplam kitap sayımızı 220 binler seviyesine ulaştırdık ve hedef olarak dönem sonuna kadar 300 bin kitap sayısına ulaşmayı arzuluyoruz. Böylelikle işin fiziksel kısmı büyük ölçekte tamamlanmış olacak asıl iş kitapları raflara koyduktan sonra başlıyor bizim için. Kütüphanelerimizle öğrencilerimiz arasında bir gönül köprüsü kurmalıyız ki amaçlar hasıl olsun. Okuma kültürünü geliştirecek etkinlikler ile öğrencilerimizi, velilerimizi kitapla hemhal olmuş bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan projemizin bir alt dalı olan Yazar Erzincan'da etkinlikleri, imza günleri, kitap tanıtım çalışmaları, kitap canlandırma faaliyetleri, kitap fuarları gibi kitabı ve okumayı önceleyen her çalışmayı önemsiyoruz. Katılımlarından ve duyarlıklarından dolayı velilerimize, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.