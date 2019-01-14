Günebakan İlkokulu'na kardeş okul ziyareti

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri “Kardeş Okul” Projesi kapsamında Günebakan İlkokulu'nu ziyaret ettiler. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul idareci ve öğretmenlerinin katıldığı ziyarette Günebakan İlkokulu öğrencilerine kitap dağıtarak birlikte kitap okudular.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün; “2023 Eğitim Vizyonu” belgesi, EDEP Projesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz Kardeş Okul projeleri kapsamında okuma kültürünü kavratmak, köy okulu öğrencileriyle kaynaştırmayı sağlamak ve farklı ortamlarda kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu tarafından kardeş okul Günebakan İlkokulu´na ziyaret gerçekleştirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencileri köyü gezdiler, Günebakan Köyü İlkokulu hakkında bilgi aldılar ve onları kendi okullarına davet ettiler. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dDedi.

Kardeş okul projesi kapsamında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu, Günebakan İlkokulu'nun ihtiyacı olan dev Türk Bayrağı'nı hediye ettiler.