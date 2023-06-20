Günübirlik kiralanan evlerde denetim

Erzincan'da saat 10.00- 21.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 6 ekip - 21 personel görev aldı. Eş zamanlı olarak yapılan uygulamada; 4 konaklama tesisi, 3 iş yerinin ruhsatının olmadığı, 2 iş yerinin sisteme anlık veri girişi yapmadığı, 1 çalışanın sigorta ve çalışan bildiriminin yapılmadığı tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı.