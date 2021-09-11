Hacı Hafız Mezarlığı yoluna sıcak asfalt döküldü

Kent genelinde sıcak asfalt serme çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve rahat bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için Hacı Hafız Mezarlığı yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 300 metre uzunluğundaki yolda ilk olarak stabilize, temel ve alt temel çalışmalarını tamamlayan Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibi, alt yapı işlemlerinin ardından 5 metre genişliğindeki yola bin 800 ton sıcak asfalt sererek yolu vatandaşların hizmetine açacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Hacı Hafız Mezarlığımıza gelen yolun asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Erzincan'ın her mahallesinde olduğu gibi mezarlıklarda bizim için kutsiyet arz etmektedir. Buradaki yolumuzu daha düzenli daha temiz bir hale getirebilmek için emek gösteriyoruz. Şimdiden hayırlı kullanımlar diliyorum.” dedi.