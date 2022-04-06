Erzincan'da Hizmet İçi Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.

2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca önceden planlanan ve gerçekleştirilen kurumsal yarışmalardan Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma yarışmaları Erzincan İl MÜftülüğü kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Hafızlık yarışmasında birinciliği Recep Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursu yönetici ve öğreticisi Muhammet Budak, ikinciliği ise Terzibaba Camii İmam Hatibi Ersoy Satılmış elde etti.

Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasında ise birinciliği kent merkezinde bulunan Akşemseddin Camii İmam Hatibi Murat Ayhan, ikinciliği ise Saliha Hatun Camii Müezzin Kayyımı Hatem Tarık Tercan elde etti.