Halk Eğitim Merkezindeki 123 kurstan 2 bin 892 kursiyer faydalandı

Merkezde 1 Eylül-1 Kasım tarihlerinde toplam 123 kurs açılırken bu kurslardan 2 bin 892 kursiyer eğitim aldı.

2021-2022 öğretim yılına başlarken Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yönetmelik değişikliği ile kurs faaliyetleri Eylülde başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Erzincan'da da bulaşıcı hastalıkla mücadele devam ederken alınan tedbirlerle eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

Üniversite öğrencilerinin de kurs programlarına katılmasıyla Halk Eğitim Merkezi, merkez binasında tüm dersliklerde tam zamanlı olarak kurslar devam ederken bulaşıcı hastalıkla ilgili alınan tedbirlerden dolayı sınıf mevcutları belli sayıda tutulup, temizlik ve mesafe kurallarına dikkat ediliyor.

1 Eylül ile 1 Kasım tarihlerinde merkezde toplam 123 kurs açıldı. Bu kurslardan 2 bin 892 kursiyer faydalandı. Bin 77 erkek, bin 815 kadın kursiyerin yararlandığı bu kurslarda toplamda 23 bin 147 saat ders yapıldı. Genel ve Mesleki Teknik kurs alanlarında açılan kurslarda en çok; kişisel gelişim ve eğitim, yabancı diller, el sanatları, tesisat teknolojileri ve iklimlendirme, müzik ve gösteri sanatları, çocuk gelişimi ve eğitimi, spor ve yiyecek içecek hizmetleri kursları tercih edildi.

Kurs kayıt bürosuna yapılan kurs müracaatları kurs açılması için yeterli sayıya ulaştığında, eğitici görevlendirip kurum binalarında veya kamu kurumlarına ait binalarda kurslar başlatılmakta.