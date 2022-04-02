Halk Eğitim Merkezinden camiye anlamlı hediye

Erzincan'ın Tercan ilçesi Halk Eğitim Merkezi el sanatları öğrencilerinin el emeği göz nuru ile yaptıkları Ayetel Kürsi ve Yasin-i Şerif yazılı tablolar Karşıyaka ve Mamahatun camilerine asılmak üzere teslim edildi.

Tercan Müftüsü Hekim Şahin'e Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş tarafından teslim edilen tablo büyük beğeni topladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, “El sanatları öğrencilerimizin uzun bir sürede yaptıkları el emeği göz nuru bu tabloları, mübarek Ramazan ayının başlamasından dolayı bu manevi tabloları camilerimize hediye eden ve emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bundan ötürü büyük bir mutluluk duymaktayız” dedi.

İlçe Müftüsü Hekim Şahin de 2022 yılı mübarek Ramazan ayına girerken manevi değeri büyük olan bu tabloları camilerimize asmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.