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Halk Eğitim Müdürlüğü heyetinden Kaymakam Çelik'e ziyaret

Tercan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, öğretmen ve usta öğreticiler Kaymakam Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret etti.

Tercan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, öğretmen ve usta öğreticiler Kaymakam Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.


İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş, düzenlenen kurslar ve yapılan etkinlikler hakkında Kaymakam Musa Kazım Çelik'e brifing verdi.


Ziyarette Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Gamze Yucar'ın yaptığı besmele-i şerif hatlı tablo Halk Eğitim Müdürlüğü personellerince Kaymakam Musa Kazım Çelik'e hediye edildi.


Kaymakamımız Musa Kazım Çelik, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediyeleri için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personellerine teşekkürlerini iletti.

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