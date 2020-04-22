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Hasta dağ keçisi yavrusunu 4 kilometre sırtında taşıdı

Erzincan’da arazide yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi saatler süren yolculuğun ardından milli parklar yetkililerine teslim edildi.

Erzincan'da arazide yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi saatler süren yolculuğun ardından milli parklar yetkililerine teslim edildi.


Erzincan'da arkadaşlarıyla arazide yaban keçisi yavrusu bulan Murat Ataş, zorlu arazi koşullarına rağmen yavru keçiyi 4 kilometre boyunca sırtında taşıyarak Erzincan Doğa Koruma Milli Park yetkililerine teslim etti. Üzümlü ilçesi Sarıkaya Çam Deresi mevkiinde arkadaşı İbrahim Karakaş ile arazide uçkun toplayan Murat Ataş, bir kayanın arkasında hareketsiz yatan yaban keçisi yavrusu gördü. Ataş, hemen Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak durumu haber verdi. Ardından hasta keçiyi sırtına alan ve zorlu arazi koşullarında yaklaşık 4 kilometre taşıyan Ataş, belirlenen bir noktada kendisini bekleyen ekiplere teslim etti. Yaralı keçi tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

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