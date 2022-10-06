Ünitede ozon terapi, hacamat ve sülük tedavisi (hirudoterapi) uygulamaları yapılarak ağrısı olan hastalar 5 bin yıllık tedavi yöntemleriyle şifa buluyor.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkânları ile sevk eden değil sevk alan bir il olmak için çabalayan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) üniteleri açılarak hizmet vermeye başladı. Birçok vatandaş tarafından rağbet görmeye başlayan GETAT ünitelerinde geleneksel tedavi yöntemlerini vatandaşlara denetlenebilir, sertifikalı uzman hekimlerce hijyen kurallarına ve tedavi protokollerine riayet edilerek sunmaya devam ediyor. Geleneksel yöntemlere tedavi olmak isteyen vatandaşlar hastane ile görüşerek ozon terapi (majör ozon, minör ozon, bölgesel ozon), hacamat ve sülük tedavisi (hirudoterapi) gibi hizmetlerden faydalanabilir.

Ozon terapisi yapan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Necati Bulut tedavi hakkında bilgiler vererek olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Sülük tedavisi ve hacamat yapan Dr. Öğretim Üyesi Ersan Gürsoy da sülük ve hacamatta önemli olan çok kanın çıkmasının değil, tedavinin doğru bir şekilde uygulanmasının gereğinden bahsederek dini olarak da sünnete uygun günlerde işlemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

‘Fransa'dan geldi ozon tedavisi yaptırdı'

Fransa'da yaşayan 71 yaşında ki Erzincanlı gurbetçi Güler Koçer şiddetli eklem ve sırt ağrısıyla başvurduğu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ozon tedavisi yaptırdığını ve kendisi için iyi geldiğini ifade etti. Ağrısı olan vatandaşlara da tavsiyede bulunan Koçer, “Ağrısı olan gelsin. Gayet hijyenik ve çok güzel. Ben çok memnunum özellikle bel ağrısı sırt ağrısı için gelsinler” dedi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ise GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı Tıp) birimi hakkında yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları farklı inanış ve kültürden, farklı teorilerden oluşan tıp, tedavi ve tanı uygulama merkezi burası. Burada şuan iki ekibimiz görev alıyor. Bu iki ekibimiz ile birlikte ozon tedavisi, hacamat ve sülük tedavileri uyguluyoruz. Hastanemizde şuan da gerek ozon terapi, gerekse hacamat ve sülük tedavilerini hijyenik ortamlarda, hijyenik koşullarda işin ehli hocalarımız ve sağlık personelimiz ile hastalarımıza sunuyoruz. Sağlık uygulama tebliğinde bu hizmetin tim Türkiye'de bir karşılığı var ve burada ki karşılık olan rakam hastanemize ödenerek burada ki hizmetten hastalarımız faydalanabiliyor” diye konuştu.