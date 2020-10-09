İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Hastamızdan Haber Var" projesi Erzincan'ın içerisinde yer aldığı 5 pilot ilde uygulanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen "Hastamızdan Haber Var" projesi Erzincan’ın içerisinde yer aldığı 5 pilot ilde uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen "Hastamızdan Haber Var" projesi Erzincan'ın içerisinde yer aldığı 5 pilot ilde uygulanacak.


İlk olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından başlatılan proje Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi. Türkiye genelinde uygulamaya konulan proje kapsamında pilot 5 hastane belirlendi. Proje kapsamında hastanede yatan hastaların klinik durumları hakkında derlenen bilgiler, günlük olarak hasta yakınlarınca bırakılan irtibat numaraları aramak suretiyle bilgilendirme yapılıyor. Proje çerçevesinde oluşturulan birimde 10 sağlık personeli ekip doktoru başkanlığında görev alıyor. Böylece hasta ve yakınlarının herhangi bir girişim veya çabasına gerek kalmadan hastaneye bırakılan irtibat numaralarına düzenli olarak bilgi aktarılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.