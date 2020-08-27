Hastane ziyaretçilere kapatıldı

Erzincan'daki korona virüs vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta ziyaretlerine kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan korona virüs bilim kurulu önerileri doğrultusunda yurt genelinde alınan sıkı tedbirlere ek olarak virüs yayılımının önlenmesi amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hasta ziyaretlerine kapatıldı.

Normalleşme sürecinin ardından Erzincan'da ki vaka artışı devam ediyor. Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi virüs yayılımının önlenmesi amacıyla hasta ziyaretlerine kapatıldı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen, yaptığı açıklamada "Pandemi nedeni ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde hasta ziyareti kabul edilmemektedir" dedi.