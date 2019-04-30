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Hastanede gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı düzenlendi.


Tatbikatta olası bir yangında hasta ve çalışanların tahliyesi gerçekleştirildi. Erzincan Belediyesi İtfaiyesi işbirliğiyle yapılan tatbikatta heyecanlı anlar yaşandı. Senaryo gereği yoğun bakım ve servislerde yatan yetişkin ve bebek hastalar ile çalışanlar tahliye edildi. Bazı hastalar yangın merdiveni ve itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında hastane koridorları hareketli dakikalar yaşandı.


Tatbikatın öneminden bahseden yetkililer, olası bir yangına karşı bütün teknik önlemlerin alındığını, yine de çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini ve tatbikatlarla deneyim kazandırıldığını belirtti.

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