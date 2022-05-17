Hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının 19 Mayıs 2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

22 Mayıs 2022 Pazar gününden itibaren ise sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceği, perşembe ve cuma günü Bayburt, Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarının görülmesi tahmin ediliyor.

Ayrıca meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, “Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.