İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!

Hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 1 ila 3 derece düştüğü Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 1 ila 3 derece düştüğü Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 8, Ardahan'da 3, Ağrı'da 9,4, Iğdır'da 8,9, Erzincan'da 9 derece ölçüldü.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Kars'ta 14, Erzurum ve Ardahan'da 15, Ağrı ve Iğdır'da 17, Erzincan'da 20 derece olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.