İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havadaki droneyi yakalamaya çalışan köpek ilginç görüntü oluşturdu

Erzincan Ergan Kayak Merkezinde havadaki droneyi yakalamaya çalışan ‘Bulut’ isimli kangal cinsi köpek, ilginç görüntü oluşturdu.

Erzincan Ergan Kayak Merkezinde havadaki droneyi yakalamaya çalışan ‘Bulut' isimli kangal cinsi köpek, ilginç görüntü oluşturdu.


Kayak merkezinde görüntü çekmek için bir gazeteci tarafından uçurulan drone pistin maskotu haline gelen ‘Bulut' isimli köpeğin tepkisini çekti.


Droneye adeta düşman gibi saldırmaya çalışan köpek, dakikalarca havada uçan cismi takip etti. Drone alçaldığında iki ayakları üzerine kalkıp havaya fırlayan köpek, kayak merkezindeki vatandaşların ilgi odağı oldu.


Droneyi pistin başından sonuna kadar her an koşup takip eden köpeğin yorulması üzerine gazeteci bulunduğu yerden güvenli bir şekilde droneyi aşağı indirebildi.


Droneyi gazetecinin elleri arasındayken bile yakından takip eden köpek izleyenleri tebessüm ettirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.