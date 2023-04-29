Havaların ısınmasıyla Ekşisu'ya vatandaş akını

Erzincan'da hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar Ekşisu Mesire Alanına akın etti.

Ailelerin sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri, çocuklarının gönül rahatlığıyla oyun oynayabileceği bir merkez olan Ekşisu, piknik alanları, çocuk parkları, akarsuları, gölü, kuş cenneti, büyük bir çimenli meydanı ve buz gibi akan doğal maden suyu ile yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yeşilin ve doğal güzelliklerin adresi olan Ekşisu Mesire Alanı havanın ısınmasıyla birlikte dolup taşarken, vatandaşlar hem eğleniyor hem de piknik yapma imkânı buluyor.

Erzincan merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı yoğun ilgi görüyor. Erzincan'ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanına, hafta sonunu fırsat bilenler mangalını alıp buraya koşuyor. Doğal maden suyunun yanı sıra soğuk suları, kaplıca suyu ve kükürtlü suya ilgi gösteren vatandaşlar, gölet kenarında serinlemeye çalışıyor.

Ailesi ile beraber piknik yapmaya gelen Yaşar Özlü, “Burası doğa harikası bir yer. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Yardımcı ise, “Kendimizi doğal ortamlara, yeşilliğe attık. Çağlayan olsun Ekşisu Mesire Alanı olsun, böyle yerlere attık kendimizi. Çocuklarımız parkta oyuyor, kendimiz burada piknik yapıyoruz. Hava güzel, ortam güzel, her şey güzel. Erzincanlı, yerli ve yabancı tüm turistleri buraya bekliyoruz” diye konuştu.