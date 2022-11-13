Havalimanında sivil havacılık güvenliği yönünden yapılabilecek eylemlere karşı tatbikat gerçekleştirildi

Erzincan'da bulunan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda geniş katılımlı 2022 yılı sivil havacılık güvenliği yönünden yapılabilecek eylemlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Ekiplerin tecrübe kazanmaları ve eylemsel durumlara karşı hazır olmalarını sağlamak amacıyla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Yardım ve Emniyet Tedbirleri Protokolü çerçevesinde protokol yapılan 17 kurum ve kuruluş personeli ve gerekli teçhizatlarının hazır bulundurulmasıyla tatbikat yapıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan polisler tatbikata iştirak ederek sorumluluklarını yerine getirdi.

Tatbikatta senaryo gereği, piste yanan uçaktaki yolcular tahliye edilerek, yangına müdahale edildi. Havalimanında uzun namlulu silahla bir kişiyi yaralayan saldırgan kaçtığı arazide özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Pisteki şüpheli paket uzman ekip tarafından fünyeyle imha edildi.

Yapılan tatbikat Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşıldı.