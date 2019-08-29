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Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesine son başvuru 2 Eylül

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma (DAP) İdaresi Başkanlığı tarafından Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında yatırımcılara verilecek olan hibe başvurusu 2 Eylül’de bitiyor.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma (DAP) İdaresi Başkanlığı tarafından Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında yatırımcılara verilecek olan hibe başvurusu 2 Eylül'de bitiyor.


Erzincan'ın Üzümlü ilçe merkezi ve bağlı köylerde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma (DAP) İdaresi Başkanlığı tarafından yatırımcılara verilecek olan yüzde 70 hibeli Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesine son başvuru 2 Eylül'de sona eriyor. Proje kapsamında yüzde 70 hibeli en az 5 dönüm en fazla 20 dönüm olmak üzere Kiraz Meyve fidanı ve tarla içi basınçlı sulama sistemi projesi uygulanacak.


Proje hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen yatırımcıların Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Yatırımcı ve Danışma Biriminden ve Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilecekleri belirtildi.

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