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“Hayat Dolu Öyküler” adlı kitabın geliri depremzedelere

Demirkent TOKİ İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, Belediye Başkanı Bekir Aksun’u ziyaret ederek geliri depremzedelere ulaştırılacak olan kitabın imza günü programının davetiyesini verdiler.

Demirkent TOKİ İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret ederek geliri depremzedelere ulaştırılacak olan kitabın imza günü programının davetiyesini verdiler.


Öğrenciler yaşadıkları olaylardan esinlenerek yazdıkları öyküleri “Hayat Dolu Öyküler” adlı kitapta topladı. Kitap satışından elde edilecekleri geliri deprem bölgesine bağışlamak isteyen öğrenciler, kitabın tanıtımı ve imza günü programının davetiyesini Başkan Aksun'a verdiler.


Başkan Aksun, “Bu güzel davranışlarından ötürü bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğretmen ve idarecilerine ise teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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