Erzincan'da Haymeana Anaokulu'da uyum programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin düzenlediği "Parlak Başlangıçlar" projesi kapsamında Haymeana Anaokulu uyum programına katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Parlak Başlangıçlar" projesi kapsamında Haymeana Anaokulu uyum programına Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte katılarak öğrencilerin ilk gün heyecanına eşlik etti.

Gün, burada yaptığı konuşmada ilk defa okula başlayacak öğrenciler ve öğretmenler için anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Anaokulunun hayata atılan ilk adım olduğunu ifade eden Gün, ilk düğmenin doğru iliklendiğinde sonrakilerin de doğru olacağı; ilk düğmenin yanlış atıldığında sonraki hataları düzeltmenin zor olacağını ifade etti.

Gün, çocuğun okul öncesi en önemli ortamı ailesiyken okulla birlikte farklı ortamda farklı kişilerle buluşup etkileşime girdiğini, burada atacakları yeni adımların çok önemli olduğunu belirtti.

Gün, "Bir fidanı yerinden alıp başka bir yere dikerseniz yerini yadırgamazsa, severse yeşerir, çiçek açar, meyve verir. Çocuğun aileden okula geçişinde ona destek olursak, okulu severse, arkadaşlarını severse, verim alacağımızdan hareket ederek çocuklarımıza bu süreçte destek olmalıyız. Çocuklarımızın sadece akademik başarısıyla yetinmiyor; kendisini, çevresini seven olumlu davranışlar geliştirmiş bireyler olmasına önem veriyoruz." dedi.

Gün, velilere de seslenerek, "Anaokulu heyecanınızı ilkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede de artırarak devam ettirin. Çocuğunuzun elinden tutmadığınızda başkalarının onun elinden tutacağını unutmayın" diye konuştu.