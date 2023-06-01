Haymeana Anaokulunda mezuniyet Heyecanı

Anaokulunun bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine öğrenci velileri yoğun ilgi gösterirken minik öğrenciler ilk kez mezuniyet sevinci yaşamanın mutluluğunu aileler ile birlikte yaşadı.

Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan Haymeana Anaokulu öğrencileri cübbe giyip, kep takarak mezun oldular. Miniklerin hazırladığı mezuniyet töreni büyük ilgi gördü. Haymeana Anaokulu mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Uğur Böcekleri Sınıfı Öğretmeni Emine Çağlar ve öğrencileri tarafından hazırlanan Kafkas Dans Gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Miniklerin dans gösterisinin ardından Haymeana Anaokulu Öğretmeni Emine Çağlar bir konuşma yaparak, “Ailelerimize çocuklarını bizlere güvenip, emanet ettiği için teşekkür ediyorum. Bugün burada ilk kez karne heyecanı yaşayan çocuklarımız bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Öğretmen Emine Çağlar'ın konuşmasının ardından minik öğrenciler tarafından çeşitli oyun gösterileri yapıldı. Oyunların ardından Okul Müdürü Ayşe Karakaş minik öğrencilerin mezuniyet belgelerini verdi. Karakaş, "Bugün, eğitim hayatlarının ilk basamağını tamamlayan öğrencilerimiz adına çok heyecanlı ve gururluyuz. Umuyoruz üniversiteden mezun olacakları günlere de hep birlikte şahitlik ederiz.” dedi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle ve okul bahçesinde düzenlenen kokteylle son buldu.