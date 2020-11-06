İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvanlarını otlatmaya giden vatandaşın arazide cesedi bulundu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde hayvanları otlatmaya giden vatandaşın arazide cesedi bulundu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde hayvanları otlatmaya giden vatandaşın arazide cesedi bulundu.


Kemaliye ilçe merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşak köyünde 3 çocuk babası Abuzer Öztürk (54) hayvanlarını otlatmak için dağdaki meralara götürdü. Akşam saatlerinde hayvanlar köye döndü. Ancak Abuzer Öztürk'ün köyü gelmediği anlaşılınca köylüler tarafından dağda arama yapıldı. Yapılan aramada Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.


Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.