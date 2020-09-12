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HES kodsuz yolcu alan firma 10 gün seferden men edilecek

Erzincan’da Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu kabul eden firmalar 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Erzincan'da Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu kabul eden firmalar 10 gün süreyle seferden men edilecek.


Konuyla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları şöyle açıklandı:


"Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır.


Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir.


Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır.


Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecektir.



10 gün süre ile seferden men


Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir.


Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler ilgi 09-05 sayılı karar çerçevesinde belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır.


Bu hususlarda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce yukarıda alınan kararların ve daha önceki alınan kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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