‘Heybemdeki Türküler' programının bu haftaki durağı Kemaliye oldu

TRT Müzik ekranlarında yönetmenliğini Murat Özer'in yaptığı Heybemdeki Türküler isimli programın bu haftaki durağı Erzincan'ın Kemaliye ilçesi oldu.

Tabiat güzelliğiyle Doğu'nun cennete açılan kapısı olarak nitelendirilen, yerli ve yabancı turistlerin özellikle yaz aylarında ilgi odağı olan Kemaliye ilçesi, film, belgesel ve müzik programı çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.

Heybemdeki Türküler isimli programın çekimleri Kemaliye'de hafta sonuna kadar sürecek.

Program ekibinde; Murat Özer, Mehmet Aydoğan, Ersan Taşdöğen, Sinan Aydoğan ve Mustafa Ünal yer alırken Kemaliye Kültür Turizm Folklor Derneği de çekimlere katkı sağladı.