İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan- Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.


Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı. Etkili olan yağışın ardından Erzincan ile Sivas'ın ulaşımının sağlandığı kara yolunun Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan yolu ulaşıma kapattı.


İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye gitti. Kara yolunda uzunca araç kuyruğu oluştu.


Kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.