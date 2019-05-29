Heykeltıraş Murat Alınak, Washington ve Tahran'a çağrıda bulundu!

Heykeltıraş Murat Alınak, son günlerde ABD ve İran arasında Orta Doğuda, Basra Körfezinde cereyan eden ve çok tehlikeli boyutlara ulaşan savaş gerilimine değinerek, Trump yönetiminin, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekilmesi ve bunun akabinde Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımlar uygulamaya koyan Washington yönetiminin Nisan ayında İran Devrim muhafızları Ordusu'nu ‘‘yabancı terör örgütleri'' listesine aldığını beyan etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin bu yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD ve İran arasında zaman içerisinde sürdürülen diplomatik restleşmeler neticesinde, ABD'nin kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi, Taarruz Gurubu ile 4 nükleer kapasiteli B - 52 bombardıman uçaklarından oluşan Bonbardıman Görev Gücü'nü Basra körfezine sevk etmesi, İran la gerilimin üst seviyeye çıkmasına neden oldu.

Murat Alınak iki ülke arsında üst düzeye çıkan bu savaş gerilimi olgusunun başta İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin ve hatta Dünyadaki birçok ülkenin konjonktürel yapılarına ve kutuplaşmalarına zemin hazırladığını dile getirerek bu tehlikeli kamplaşmanın gelecekte bütün Dünyanın siyasi coğrafyaları için son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi.

“Bir sanatçı ve Dünya barış aktivisti olarak dileğim bu iki ülke arsında cereyan eden savaş gerilimin bir an önce sona erdirilmesidir” beyanatında bulunan Murat Alınak, bu konuda başta ABD yönetimi, İran yönetimi, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve bütün Orta Doğu ülkelerine Dünya barışı için, insani ve evrensel anlamda çok büyük diplomatik görevler düştüğünü dile getirdi.