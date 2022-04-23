Hindistan cevizi kabuğuyla üretilen çilek Erzincan'da satışa sunuldu

Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel maddede yetiştirilen çilek Erzincan'da tezgâhta yerini aldı.

Kilosu 35 TL'den satışa sunulan topraksız, Hindistan cevizi kabuğu liflerinden üretilen çilekle ilgili satışı gerçekleştiren esnaf şu bilgileri verdi:

“Antalya'dan getiriyoruz. Ziraat Mühendisi oğlum Hindistan cevizinin kabuğundan elde edilen kokopit malzemesinden, topraksız tarım teknolojisiyle çilek üretmeye başladı. Yetiştirdiği çilekler dayanıklı olduğu için Türkiye'nin her iline gönderiyoruz. Toprakta yetişen çilekten sadece bir kez ürün alırken, topraksız üretimde 4-5 kez hasat yapılabiliyor. Erzincan'da da bu çileğe rağbet oldukça fazla."