Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,90, bir önceki yılın aralık ayına göre %24,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,81 ve on iki aylık ortalamalara göre %87 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık %56,90 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %56,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %88,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %75,85, gayrimenkul hizmetlerinde %76,76, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %95,58, idari ve destek hizmetlerde %89,63 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık %1,32 arttı

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,31, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,79, gayrimenkul hizmetlerinde %5,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,66, idari ve destek hizmetlerde %6,29 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %9,48, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %48,36, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %55,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %141,17, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %130,10, istihdam hizmetleri %127,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %1,17, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %0,43 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %21,98, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %12,59, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %11,99 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.