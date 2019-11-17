İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“HMK Uygulamaları ve İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı

Erzincan Barosu’nun ev sahipliğinde “HMK Uygulamaları ve İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.

Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde “HMK Uygulamaları ve İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri yapıldı.


Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve stajyer avukatların katıldığı meslek içi eğitim seminerinde 130 avukata “HMK Uygulamaları ve İstinaf” eğitimi verildi.


Baro Başkanı Aktürk, “Baromuzun ev sahipliğinde HMK Uygulamaları ve İstinaf konulu meslek içi eğitim seminerimizi yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Meslek içi eğitim seminerimizde 130 meslektaşımıza eğitim verdik. Güzel sunumları ve paylaştıkları kıymetli bilgiler için Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Rüstem Kadri Septioğlu'na, Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Kavasoğlu'na teşekkür ederiz.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.