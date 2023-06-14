Hüsn-ü Hat ve Kaligrafi sergi açılışı gerçekleştirildi

Sanat atölyelerinde bir yıl boyunca öğrenciler tarafından yoğun emek harcanarak hazırlanan 20 adet çerçeveli, 5 adet tuval, 50 adet karton tablo ve 46 adet muhtelif porselen tabaktan oluşan toplam 121 adet eser AVM'de sergilendi.

Açılış sonrasında TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Uğur Mutlu katılımcılara günün anısına öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerden takdim ederek bu anlamlı etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür etti ve akademik çalışmaların yanı sıra bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlere de hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.