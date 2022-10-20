İBB Başkanı İmamoğlu Erzincan'da esnafla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzincan'da Yeraltı Çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindeki Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ile Yeraltı Çarşısında esnaf ziyaretinde bulundu. Bakır ev eşyaları ve hediyelik ürünleri inceleyen İmamoğlu, esnaftan bilgiler aldı. İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "İl Başkanımızla, aslen Erzincanlı olan Kartal Belediye Başkanımızla, dostlarımızla beraber buradayız. Yarın Sivas Divriği'ye gideceğiz. Yine katkı sunduğumuz bir otogarın açılışını yapacağız. Oradan da Hafik, Sivas, Sivas'ta da bütün belediye başkanlarımızla, Genel Başkanımızla buluşup bir değerlendirme toplantımız olacak. Böyle Karadeniz'den başlayan Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas turu gibi oldu. Çok mutluyum” dedi.