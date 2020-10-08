İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçerisinde askerlerin bulunduğu otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Erzincan’da içerisinde iki askerin bulunduğu otomobil seyir halinde motor kısmından alev aldı.

Erzincan'da içerisinde iki askerin bulunduğu otomobil seyir halinde motor kısmından alev aldı. Paniğe neden olan yangın büyümeden önlendi.


Erzincan merkez İnönü Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin ön kaput kısmından alev ve duman yükseldi. Sürücü askerin durumu fark etmesi üzerine aracı kenara çekti. Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederek büyümesini önledi.


İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptıktan sonra araç çekiciyle kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.