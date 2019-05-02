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İhlas Grubundan Tercan Belediye Başkanı Gültekin'e ziyaret

İhlas Pazarlama grubu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tercan Belediye Başkanı seçilen Lokman Gültekin’i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

İhlas Pazarlama grubu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tercan Belediye Başkanı seçilen Lokman Gültekin'i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.


Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Erzincan Bölge Müdürü Suat Ateş ve İhlas Medya Grubu Bölge Reklam Müdürü Atıf Yolcu, Başkan Gültekin'i makamında ziyaret ettiler.


Yapılan ziyarette Ateş, yayın hayatına 22 Nisan 1970 tarihinde başlayan Türkiye Gazetesi'nin kuruluşundan bu güne sahibi ve yayın politikası değişmemiş tek ulusal gazete olarak faaliyetlerine devam etmekte olduğunu belirterek, tecrübeli yönetim anlayışı, istikrarlı yayın çizgisi, marka bilinirliği ve kuvvetli okuyucu tabanı ile rekabet gücü yüksek bir yayın organı olarak medya sektöründe yer almakta olduğunu aktardı.


Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, İhlas Pazarlama heyetine teşekkürlerini iletti.

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