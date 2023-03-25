İhtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği dağıtılıyor

Erzincan'da belediyenin yemekhanesinde hayırsever vatandaşların destekleri ile pişirilen yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayında, yemekhanede hijyenik bir ortamda hazırlanan 3 çeşit yemek ve 1 çeşit tatlı tek kullanımlık kaplarda özenle paketlenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına iftar vakti gelmeden götürülüyor.