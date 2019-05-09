III. Matematik Festivali yapıldı

Matematik Festivali, Yalnızbağ Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Festivale Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Recep Polat, Dekan Yrd. Prof. Dr. Mehmet Bekdemir, misafir öğretim elemanları, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ana okul ve ortaokullardan gelen öğretmen ve yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Festival kapsamında okul öncesi matematik öğretimine yönelik olarak Arş. Gör. Dr. Özge Nurlu danışmanlığında okul öncesi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin hazırladıkları oyunlar ve etkinlikler; Ortaokul matematik öğretimine yönelik olarak Doç. Dr. Fatih Baş danışmanlığında ilköğretim matematik öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan materyaller; Ortaokul matematik öğretimine yönelik olarak Doç. Dr. Meryem Özturan Sağırlı danışmanlığında ilköğretim matematik öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan eğitsel oyunlar; Ortaokul matematik öğretimine yönelik olarak Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat danışmanlığında ilköğretim matematik öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan somut materyal sunumları; Ortaokul matematik öğretimine yönelik olarak Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat danışmanlığında ilköğretim matematik öğretmenliği birinci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan matematik tarihi içerikli poster sunumları; Ortaokul matematik öğretimine yönelik olarak Prof. Dr. Mehmet Bekdemir danışmanlığında ilköğretim matematik öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan poster sunumları katılımcılarla paylaşıldı.