İki asırlık bağlarda tescilli Cimin üzümü hasadı devam ediyor

Sofralık çekirdekli siyah üzüm sınıfındaki tescilli Cimin üzümü yetiştiren Üzümlülü çiftçiler, bu yıl verimin yüksek olmasından mutlu oldu. Yörede 8 bin 650 dekar bağda yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen Cimin üzümünün bu seneki toptan fiyatları, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Üzümlü ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Cimin üzümü, hem iç piyasada tüketiliyor hem de yurt dışından talep görüyor. Üzümlü'de ki üzüm hasadının, hava şartlarına göre Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ köyünde 200 yıllık bağlarda yetiştirilen üzümler köyün en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

“10 bin dekar alanda üretiliyor”

Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor.

Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.

Kentin tescilli ürünlerinden olan ve şeker hastalarının çekirdeği ile birlikte rahatlıkla tüketebileceği Cimin üzümü adeta şifa deposu. Pişkidağ köyünde çocukluğundan beri üzüm bağlarına bakan üretici Cengiz Özen, rekoltenin yüksek olduğunu ve satışların iyi gittiğini belirterek, “Çocukluğumuzdan beri yaptığımız sebze ve meyve işini bugüne kadar sürdürdük, sürdürüyoruz. Ben Erzincan ili Üzümlü ilçesi Pişkidap köyünde üreticilik yapıyorum. Bu sene hem rekoltemiz güzel, hem ürün kalitemiz güzel. Satışlarımız devam etmekte. Erzincan'a, özellikle Erzurum ve Trabzon illerimize satışlarımızı yapmaktayız. Bunların yanında Ankara ve İstanbul'a da satış yapmaktayız. Bağın ömrü uzundur, her sene budanması gerekir. Budandıkça da meyve vermeye devam eder. 100 yıllık 150 yıllık bağlar bulunmaktadır” dedi.

‘Çekirdeği ile tüketimi şeker hastalığına iyi geliyor'

“Meşhur Cimin üzümü tek patent alan üzümdür. Erzurum Atatürk Üniversitesinde yapılan araştırma ve tahlillerde Erzincan Cimin üzümünün özellikle çekirdeği ile birlikte yenildiğinde şeker hastalığına çok iyi geldiği söylenmektedir. Tarım laboratuvarlarında, üniversite laboratuvarlarında da test edilip onaylanmıştır. Özünün siyah olmasından dolayı da kansızlığa iyi geldiği aşikârdır, bu herkesçe de bilinir. Şeker hastaları güvenle tüketebilir” diye konuştu.

Bir diğer üzüm üreticisi Murat Özen de konuşmasında, “Üzüm bağlarımız var. Bu sene üzümler çok kaliteli. Bizim üzümümüz kanser ilacıdır, şeker hastalığına bire birdir. Erzincan üzümü çok güzeldir, Cimin üzümü diye geçer” ifadelerini kulandı.

Yoldan geçerken üzüm almak isteyen vatandaşlardan Enes Çağrı Yücel de bağın içinde dalından koparıp yemenin lezzetinin daha güzel olduğunu belirterek sağlık açısından faydalı olduğunu söyledi.