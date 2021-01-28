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İki kişinin ölümüne çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarması neden olmuş

Erzincan’da polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk’un evlerindeki mutfakta karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatlarını kaybetmelerine çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarmasının neden olduğu ortaya çıktı.

Erzincan'da polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk'un evlerindeki mutfakta karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatlarını kaybetmelerine çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarmasının neden olduğu ortaya çıktı.



Önceki gün Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde, polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk'dan haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, evlerine gitti. Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi. Arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu gözlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk'un cansız bedenleri, Mengücek Gaçi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Çabuk çiftinin cenazeleri bugün Polisevi bahçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere Ankara ve İstanbul'a gönderildi.



“Çabuk çiftinin ölümüne çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarması neden olmuş”


Olayın ardından yapılan incelemelerde Çabuk çiftinin ölümüne çatıdan düşen buzun kombinin bacasını çıkarmasının neden olduğu kesinlik kazandı. Çabuk çiftinin kombinin bacasından içeriye giren karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

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