Erzincan'da İl Çocuk Koruma Koordinasyon toplantısı yapıldı.

İl Çocuk Koruma Koordinasyon 2019 Yılı İlk Toplantısı Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında Aile,Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Cumhuriyet Savcısı Ömer Erbiz, Aile,Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, ilgili kurum,kuruluş müdürleri ve yetkilileri katıldı.Toplantıda bir önceki yapılan toplantıda alınan ve uygulamaya konulan kararlar ile ilgili görüşüldükten sonra yıl içerisinde yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı.Toplantı katılımcıların gündem maddeleri ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili kanaat ve görüşlerini iletmesinin ardından toplantı son buldu.