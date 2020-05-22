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İl Genel Meclis Başkanı Yıldız: “Mübarek ramazan ayında yapılan ibadetlerle bayrama ulaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz”

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, başta Erzincan halkının olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını kutladı.


Başkan Yıldız; Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek ramazan ayında yapılan ibadetlerle bayrama ulaşmanın gönül huzurunu milletçe yaşadıklarını söyledi. Bir ay boyunca Cenabı Allah'ın rızasını kazanmak için tutulan oruçlardan sonra, bayram günlerine kavuşmanın, büyük onur ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Yıldız; “Mübarek Ramazan Bayramının size ve ailenize bolluk, bereket ve sağlık, İslam âlemi ve Yüce Türk milletine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımın, Türk ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramını yürekten kutluyor, Cenabı Allah'tan hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.” dedi.


Başkan Yıldız açıklamasında ayrıca; “Türkiye'nin dört bir köşesinde gülümseyen yüzler, sevinen kalpler, birleşen eller, dua eden diller eşliğinde kutlanacak bayram günlerinin, başta ülkemiz Türkiye'de terörün son bulmasına; dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan insanlık dramlarının sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Canlarını bu topraklar için veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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