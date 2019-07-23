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İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve meclis üyelerinden Başkan Gültekin'e ziyaret

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve meclis üyeleri, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ve meclis üyeleri, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gültekin, Yıldız ve meclis üyelerine teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.


Başkan Yıldız ise, Belediye Başkanı Gültekin'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı temennisinde bulundular.


Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız'ın yanı sıra Meclis Üyeleri Adnan Yılmaz, Bünyamin Yıldırım, Mustafa Şahin de yer aldı.

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