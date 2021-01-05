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İl Genel Meclisi 2021 maratonu başladı

Erzincan İl Genel Meclisi’nin 2021 yılındaki ilk toplantısı bugün yapılan oturumla başladı.

Erzincan İl Genel Meclisi'nin 2021 yılındaki ilk toplantısı bugün yapılan oturumla başladı.


İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında yapılan ocak ayının ilk oturumunda 2020 yılının birlik ve beraberlik içerisinde başarı ile tamamlandığı belirtildi.


Bekir Yıldız konuşmasında; “Erzincan İl Genel Meclisi olarak, tüm siyasi partilerimizin meclis üyelerinin tam desteği ile ülkemizde yaşanan olumsuzluklara rağmen başarılı bir yıl geçirdik. Belirlenen hedefe ulaşmamızda gece gündüz demeden emek sarf eden meclis üyelerimize, İl Özel İdaresi yönetici ve personellerimize şükranlarımı sunuyorum. 2021 Yılının da ülkemiz ve kentimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.


Köylerde yapımı devam eden yatırımların yanı sıra, içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmalarının görüşüldüğü toplantılar 5 gün sürecek.

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