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İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız'dan Kaymakam Çelik'e ziyaret

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret etti.

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.


İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i beraberinde Tercan İl Genel Meclis üyesi Bünyamin Yıldırım'la birlikte ziyarette bulundu.


Yıldız, bir süre önce Tercan'a atanan Kaymakam Musa Kazım Çelik'e yeni görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Musa Kazım Çelik ise, “İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız'ın gerçekleştirdiği bu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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