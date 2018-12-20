İl Göç İdaresi Müdürü Özlok, Başkan Başsoy'u ziyaret etti

Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle İl Göç İdaresi Müdür Vekili Kasım Kağan Özlok ve Erzincan'ın çeşitli bölgelerinde ikamet eden göçmenleri temsil eden heyet Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'u makamında ziyaret etti.

İl Göç İdaresi Müdür Vekili Kasım Kağan Özlok, Türkiye'de de etkin bir göç yönetim sisteminin kurularak uygulanmasına katkıda bulunmak maksadıyla uluslararası koruma başvurusunda bulunan, insan ticareti mağduru olan ve ülkemize uyum sağlamaya çalışan yabancılar başta olmak üzere tüm yabancıların iş ve işlemlerini, insan odaklı politikalar geliştirerek çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Uluslar arası göçmenler gününüzü tebrik ediyoruz. Ülkemiz misafirperver bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ecdat yadigârı Osmanlı İmparatorluğu'nun son kalesi. Cumhurbaşkanımızın özellikle muhacirlerle ilgili çok hassas olduğunu biliyoruz. İnancımız gereği peygamber efendimizden bu güne kadar İslam dünyasında muhacirlerin çok önemi vardır. Yerini yurdunu kaybetmek kolay değil vatanını toprağını bayrağını kaybetmek kolay değil, biz bunun için bu konuyu önemsiyoruz. Bizim misafirperverliğimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş düzeydedir. Erzincan'ımız daha da ileridir misafirperverlikte. Fakat üzülerek söylüyorum ki kendilerini muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmış gören büyük devletlerin gözleri maalesef paranın dışında hiçbir şeyi görmüyor. Para onlar için herşeydir. Göçmenlerin içlerinde bile ayrım yapıp, kendi işlerine yarayacakları alıyorlar yaramayacakları ise okyanusta boğulsun diyorlar önemsemiyorlar. İnsan olarak devlet olarak millet olarak ve Müslüman olarak biz insana hep böyle baktık. Nerde bir mazlum varsa onun acısını yüreğimizde hissettik. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.