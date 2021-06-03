İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı yapıldı

Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı ile Kaymakamlar toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında; Garnizon Komutan vekili 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı vekilleri Hüseyin Remzi Konak, Enver Yılmaz ve İsmail Demir, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş'ın katılımıyla, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.