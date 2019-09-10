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İl Jandarma Komutanı Altıntaş'tan Başkan Aksun'a ziyaret

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Halil Altıntaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u ziyaret etti.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Halil Altıntaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun son yayınlanan kararname ile Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Halil Altıntaş'ı makamında konuk etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aksun, Albay Altıntaş'a yeni görevlerinde başarılar diledi. İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ise kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Aksun'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

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