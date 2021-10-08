İl Milli Eğitim Müdürü Gün, okul ziyaretlerine devam ediyor

Erzincan Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul yöneticileri, öğretmen ve yüz yüze eğitim faaliyetine başlayan öğrencilerle buluştu. Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İstiklal Marşı törenine katıldı. Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Gün, salgın sürecinden normalleşmeye geçiş süreci hakkında konuştu.

Pandemi sebebiyle kapanan sınıf olmamasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Destekleme Yetiştirme Kurslarına öğrencilerin katılımının şart olduğunu ve bu katılımla, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle eğitimde oluşan açığı telafi edebilmenin mümkün olduğunu belirten Gün, bu çalışma ve tüm çalışmalarından dolayı öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.